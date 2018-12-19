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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de karaya oturan gemiden 11 mürettebat kurtarıldı Haberi

Şile'de karaya oturan gemiden 11 mürettebat kurtarıldı Haberi

Kurtarma çalışmaları

( İSTANBUL )- 5 mürettebatın ise kurtarılma çalışması devam ediyor İSTANBUL

Argo Mahur Kargo Gemisi Batın 


- Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahur kalan 11 mürettebat varagele denilen sistemle kurtarıldı. 5 mürettebatı ise kurtarma çalışması sürüyor. Şile’deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Varagele denilen sistemle kurtarılmaya başlayan mürettebatın 11'i gemiden alınarak karaya çıkarıldı. 5'nin ise kurtarma çalışması devam ediyor. Öte yandan mahsur kalan mürettebat içinde 3 kişinin de Türk olduğu öğrenildi.
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