Şile’de karaya oturan gemi dev dalgalarla boğuşuyor...Geminin son durumu havadan görüntülendi

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( İSTANBUL -ÖZEL-EK) İSTANBUL



- Şile’de dün karaya oturan kargo gemisi, dev dalgalarla boğuşuyor. Dalgaların arasında kalan gemiyi kurtarma çalışmaları hava muhalefetinden dolayı ertelenirken geminin son hali havadan görüntülendi. Şile’de karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları kötü hava şartlarından dolayı başlamadı. Şile Sahilköy açıklarında battıktan sonra yan yatan Natalia adlı gemi, dev dalgalarla boğuşuyor. Geminin son durumu havadan görüntülenirken çekilen görüntülerde geminin dalgalar arasında savrulduğu görülüyor. Geminin çekilebilmesi için hava durumunu normal şartlara dönmesi bekleniyor.

