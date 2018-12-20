Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şile’de karaya oturan gemi dev dalgalarla boğuşuyor...Geminin son durumu havadan görüntülendi

Şile’de karaya oturan gemi dev dalgalarla boğuşuyor...Geminin son durumu havadan görüntülendi

geminin drone görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Argo Hava Durumu Kargo Gemisi Hava Muhalefeti Muhalefet 


- Şile’de dün karaya oturan kargo gemisi, dev dalgalarla boğuşuyor. Dalgaların arasında kalan gemiyi kurtarma çalışmaları hava muhalefetinden dolayı ertelenirken geminin son hali havadan görüntülendi. Şile’de karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları kötü hava şartlarından dolayı başlamadı. Şile Sahilköy açıklarında battıktan sonra yan yatan Natalia adlı gemi, dev dalgalarla boğuşuyor. Geminin son durumu havadan görüntülenirken çekilen görüntülerde geminin dalgalar arasında savrulduğu görülüyor. Geminin çekilebilmesi için hava durumunu normal şartlara dönmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı