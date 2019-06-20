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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şile'de hortum kamerada

Şile'de hortum kamerada

Hortumun görüntüsü

Kamera Uttu Cep Telefonu 

-Detaylar

( İSTANBUL )- Denizde çıkan hortum korkuttu İSTANBUL

- Şile'de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu. İstanbul'un Karadeniz'e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum ortaya çıktı. Şile Karacaköy açıklarında çıkan iki hortum cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Hortum kıyıya gelmeden kaybolurken, vatandaşlar panik yaşadı. (EY
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