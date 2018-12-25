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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Şile'de hayvan hırsızlarına adliye önünde linç girişimi

- Şile'de hayvan hırsızlarına adliye önünde linç girişimi

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Büyükbaş Hayvanlar Güvenlik Önlemi Büyükbaş Hayvan Saldırı Linç Girişimi 

-hayvan sahiplerinin şüphelilere linç girişimi
-jandarma ekiplerinin linç girişimini önlemesi
-Emniyet müdürünün konuşması
-detaylar

( İSTANBUL )- Hayvan hırsızlarına linç girişimini jandarma önledi İSTANBUL

- Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye önünde toplanan hayvan sahipleri şüphelilere linç girişiminde bulundu. Şüpheliler ile hayvan sahiplerinin arasına giren jandarma ekipleri gerginliği yatıştırdı. Edinilen bilgiye göre, Şile Esenceli köyünde büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Şile Adliyesine getirildi.
Adliye önünde toplanan mağdur hayvan sahipleri şüphelilere linç girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri saldırıyı önledi. Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi.
Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ileri sürülüyor. (ÖY-
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