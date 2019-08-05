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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şile’de denize giren genç kayboldu Haberi

Şile’de denize giren genç kayboldu Haberi

Denizde arama

Yüzme Jandarma 

-Jandarmalar
-aile

( İSTANBUL )- Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor İSTANBUL

- Şile’de denize giren 17 yaşındaki bir genç, dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci denizde arama çalışmaları devam ediyor. Şile Kurna plajında Emir B.(17), dün saat 13.00 sıralarında yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu. Genci bulmak için jandarma su altı arama kurtarma ekipleri denizde çalışmaları başlattı. Dün başlayan çalışmalarda sonuç alınamamasıyla bugün de devam ediliyor. Gencin ailesi ise plajda bekleyişlerine devam ediyor.
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