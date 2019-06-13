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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şile’de denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Şile’de denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Plajdan görüntü

Güvenli Bölge Cenaze Sahil Güvenlik 

-Denizden detay
-Ambulans
-fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile Ayazma plajında denizde boğulan 17 yaşındaki F. Y.’nin cansız bedeni bulundu. Akşam saatlerinde denize giren gencin, denizde güvenli bölgeyi geçerek boğulmuş olabileceği iddia edildi. Boğulan gencin cesedi sahil güvenlik dalgıç ekiplerince kıyının yaklaşık 50 metre açığında çıkarıldı. Şile Ayazma plajında akşam 19:20 sıralarında denize giren F.Y. isimli 17 yaşındaki genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni sahil güvenlik dalgıç ekipleri tarafından 22:30 sıralarında, kıyının yaklaşık 50 metre açığında çıkarıldı. Şile Devlet Hastanesine kaldırılan gencin cenazesi, daha sonra acılı aileye teslim edildi. Gencin, denizdeki güvenli bölgeyi geçerek boğulmuş olabileceği iddia edildi.
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