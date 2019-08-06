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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Beykoz'da bulundu

Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Beykoz'da bulundu

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yüzme Pazar Günü 


- Beykoz'da yüzmek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz'da bulundu. Şile'de geçtiğimiz pazar günü akrabalarıyla birlikte geldiği Kurna plajında yüzerken denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl için arama çalışmaları bugün de devam etti. Beykoz Riva açıklarında devam eden arama çalışmalarında bugün saat 18.00 sıralarında gencin cesedine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset, Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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