Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de bir ev alev alev yandı İzle

Şile'de bir ev alev alev yandı İzle

yangından görüntü

Trol 

-detaylar

( İSTANBUL )- Bir kadın ve iki çocuk dumandan etkilendi İSTANBUL

- Şile’nin Alacalı Mahallesinde bir evde yangın çıktı. Aniden alevlerin sardığı evde bulunan bir kadın ve iki çocuk dumandan etkilendi. Şile Alacalı Mahallesi Gülbahçe Sokakta sabah saat 08.30 sıralarında Kenan Görmüş’e ait olduğu öğrenilen bir evde yangın çıktı. Yangının evin bir bölümünde aniden oluşan parlamayla meydana geldiği iddia edildi. Kısa sürede alevler bütün evi sararken yangın sırasında evde olduğu öğrenilen bir kadın ve iki çocuk dumandan etkilendi. Yangını fark eden vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ve çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.
İlgili Foto Galeriler
Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 YaralıYolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 Yaralı
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Sınır Kapısında Valizden Kadın ÇıktıSınır Kapısında Valizden Kadın Çıktı
Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 YaralıDiyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 Yaralı
Sulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından BakakaldılarSulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından Bakakaldılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı