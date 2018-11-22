Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şile’de 4 kişinin öldüğü bot kazası davasında rapor mahkemeye ulaştı: “Sanıklar kusursuz” Haberi

Şile’de 4 kişinin öldüğü bot kazası davasında rapor mahkemeye ulaştı: “Sanıklar kusursuz” Haberi

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Soruşturma İzni Kıyı Emniyeti Ölenlerin Yakınları Bilirkişi Raporu Takipsizlik Kararı 


- Şile’de batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden 4 kişinin ölümüne ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda sanıkların kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden 3 kıyı emniyeti personeli ve 1 balıkçının ölümüne ilişkin 11 sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13’üncü celsesine, 9 tutuksuz sanık duruşmaya katıldı.
Kazada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak görev yapan Salih Orakçı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan dava ile bu davanın birleştirildiğini zapta yazdırdı. “Emir vermedim, suçsuzum” Sanık Salih Orakçı kimlik tespiti sırasında, Cumhurbaşkanı koordinatörü olarak görev yaptığını söyledi.

Savunması alınan sanık Orakçı, "Olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak görev yapıyordum. 15 yıl gemi kaptanlığı yaptım. Ben de bir kaptanım ve denizde nasıl davranılması gerektiğini bilirim. Olay tarihinde yabancı bandıralı bir gemi karaya oturup yardım istemişti. Oluşturulan kriz masasına ben gelene kadar yardımcılarımdan Olcay Özgürce başkanlık etmiştir. Ben de bizzat kriz masasını yönettim. Kaptan denize açıldığında tüm inisiyatif kendisindedir. Kendisine hiç kimse emir veremez. Ben ölen kaptan ve personele emir vermedim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi.
Sanıklar kusursuz bulundu Duruşmada, tarafların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı ve raporda sanıkların kazada kusurlarının bulunmadığının belirtildiğini tutanağa geçirildi. Mahkeme, müşteki avukatlarına bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Olayın Geçmişi Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yük gemisini mürettebatını kurtarmaya giden botun kayalıklara çarpması sonucu kaptan Cemil Özben, yağcı Turgay Sarıboğa, makinist Mehmet Genç ile onların yardımına koşan balıkçı Mümin Akgün hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, Kıyı Emniyetinin kurtarmaya ilişkin kıyıda önlem almadığı, botları görevlendiren kişilerin olayda tali kusurlu olduğu belirtilmişti. Botu görevlendiren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli 10 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürü Salih Orakçı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni olmadığından takipsizlik kararı verilmişti. Dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürünün olayda sorumluluğunun bulunduğunu iddia eden ölenlerin yakınları, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Salih Orakçı hakkında dava açılmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, Orakçı’nın yargılanmasına karar vermişti. ( HK-
İlgili Foto Galeriler
BDP Heyeti İmralı'ya GittiBDP Heyeti İmralı'ya Gitti
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı