Şile’de 4 kişinin öldüğü bot kazası davasında rapor mahkemeye ulaştı: “Sanıklar kusursuz” Haberi



- Şile’de batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden 4 kişinin ölümüne ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda sanıkların kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden 3 kıyı emniyeti personeli ve 1 balıkçının ölümüne ilişkin 11 sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13’üncü celsesine, 9 tutuksuz sanık duruşmaya katıldı.

Kazada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak görev yapan Salih Orakçı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan dava ile bu davanın birleştirildiğini zapta yazdırdı. “Emir vermedim, suçsuzum” Sanık Salih Orakçı kimlik tespiti sırasında, Cumhurbaşkanı koordinatörü olarak görev yaptığını söyledi.



Savunması alınan sanık Orakçı, "Olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak görev yapıyordum. 15 yıl gemi kaptanlığı yaptım. Ben de bir kaptanım ve denizde nasıl davranılması gerektiğini bilirim. Olay tarihinde yabancı bandıralı bir gemi karaya oturup yardım istemişti. Oluşturulan kriz masasına ben gelene kadar yardımcılarımdan Olcay Özgürce başkanlık etmiştir. Ben de bizzat kriz masasını yönettim. Kaptan denize açıldığında tüm inisiyatif kendisindedir. Kendisine hiç kimse emir veremez. Ben ölen kaptan ve personele emir vermedim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi.

Sanıklar kusursuz bulundu Duruşmada, tarafların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı ve raporda sanıkların kazada kusurlarının bulunmadığının belirtildiğini tutanağa geçirildi. Mahkeme, müşteki avukatlarına bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Olayın Geçmişi Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yük gemisini mürettebatını kurtarmaya giden botun kayalıklara çarpması sonucu kaptan Cemil Özben, yağcı Turgay Sarıboğa, makinist Mehmet Genç ile onların yardımına koşan balıkçı Mümin Akgün hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, Kıyı Emniyetinin kurtarmaya ilişkin kıyıda önlem almadığı, botları görevlendiren kişilerin olayda tali kusurlu olduğu belirtilmişti. Botu görevlendiren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli 10 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürü Salih Orakçı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni olmadığından takipsizlik kararı verilmişti. Dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürünün olayda sorumluluğunun bulunduğunu iddia eden ölenlerin yakınları, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Salih Orakçı hakkında dava açılmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, Orakçı’nın yargılanmasına karar vermişti. ( HK-

