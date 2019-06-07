Şile Ağva plajında can pazarı kamerada

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Çevredeki kalabalık



( İSTANBUL )- Denizde boğulma tehlikesi yaşayan şahıs hastaneye kaldırıldı İSTANBUL



- Şile’de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. Kalbi duran şahıs vatandaşlar ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı. Şile’de bulunan Ağva plajında bugün saat 18:30 sıralarında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. Şahsın boğulduğunu fark eden vatandaşlar ile cankurtaran duruma hemen müdahale etti. Denizden çıkarılan şahsın kalbinin durduğu öğrenildi. Şahıs olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde yatıyor. Sağlık ekipleri müdahale ederken kalabalık de olayı izliyor. Öte yandan şahsın Suriye uyruklu olabileceği iddia edildi.

