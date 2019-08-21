Sildiği camı temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu - ANTALYA
- Sildiği camı temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu - Sevda Karakuş'un açıklamalarıSildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi olduANTALYA (AA) - Antalya 'da gündelikçi bir kadın, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyerek kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.Belli bir ücret karşılığında R.A'nın evine temizliğe giden Sevda Karakuş, salondaki 4 camı sildi.Üst üste 5 kez silmesine rağmen ev sahibinin beğenmediğini ve kendisine haraket ettiğini ileri süren Karakuş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Karakuş, bu işi ekmek parası için yaptığını belirterek, sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.
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