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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sildiği camı temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu - ANTALYA

Sildiği camı temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu - ANTALYA

- Sildiği camı temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu - Sevda Karakuş'un açıklamalarıSildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi olduANTALYA (AA) - Antalya 'da gündelikçi bir kadın, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyerek kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.Belli bir ücret karşılığında R.A'nın evine temizliğe giden Sevda Karakuş, salondaki 4 camı sildi.Üst üste 5 kez silmesine rağmen ev sahibinin beğenmediğini ve kendisine haraket ettiğini ileri süren Karakuş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Karakuş, bu işi ekmek parası için yaptığını belirterek, sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.

Polis Polis Merkezi 

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