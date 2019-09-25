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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silajlık mısırı soğuk hava vurdu...Hasat yapılan tarlalar havadan görüntülendi İzle

Silajlık mısırı soğuk hava vurdu...Hasat yapılan tarlalar havadan görüntülendi İzle

Silajlık mısır hasadından detay

Hava Sıcaklığı Asad Mısır Hayvan 

-Çiftçi röportajı

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk hava silajlık mısır üretimi yapan çiftçinin ürün kaybına neden oldu SİVAS

- Sivas’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk hava silajlık mısır üretimi yapan çiftçinin ürün kaybına neden oldu. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde silajlık mısır üretimi yapan çiftçiler, geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ürün kaybı yaşadı. Etkili olan don, silajlık mısırlar üzerinde ton başına yaklaşık 500 kilogram kaybına neden oldu. “Hasat iyi ama soğuk vurdu” Çiftçi Mustafa Çamcı, hasadın güzel ama soğuk havanın vurduğunu dile getirerek, “Beşinci ayın 15’i gibi mısırlarımızı ektik, dokuzuncu ayın 15’i gibi de biçime başladık. Hasat güzeldi fakat biraz soğuk vurdu. Uçlardan vurdu, tabana kadar işleyemedi. Geçen gün hava sıcaklığı eksi 3’e düşmüştü. Verim yinede iyi şuan. Dönüm başı yaklaşık 9 ton alıyoruz. Soğuğun zararı ton başında yaklaşık 500 kilogram oynamasına neden oldu. Uçlarda biraz kuruma oldu, o yüzden zararımız oluyor. Ton fiyatı ise 200 ile 250 lirası arası değişiyor. Paketleme fiyatı ise 100-120 lira arası değişiyor. Geçen yılla bu yıl hemen hemen fiyat aynı. Kışın fiyatlar biraz daha pahalı oluyor. Bunlar silajlık mısır, hayvanlara yem olarak yediriliyor.”dedi
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