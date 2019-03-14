Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı

-Tünelden detay görüntüler

-Hayri Baraçlı’nın konuşması

-Hasan Tahsin Usta’nın konuşması

-Remzi Aydın röp

-Araç sürücüleri röp



( İSTANBUL )- 2 kilometrelik yolu 150 metreye düşüren İSTANBUL



- 2 kilometrelik yolu 150 metreye düşüren. Tüneli günde 15 bin aracın kullanması bekleniyor. Yapımı tamamlanan. Eyüpsultan-Silahtarağa Tüneli, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi ile Gaziosmanpaşa Vardar caddelerini birbirine bağlayarak mesafeleri kısalttı. Tünel sayesinde 2 kilometrelik yol 150 metreye düştü. Önceden Eyüpsultan-Haliç yönünden gelen ve Yıldız Tabya ile Vardar Bulvarına gitmek isteyen sürücüler halihazırda Alibeyköy Camii'nin bulunduğu meydandan ‘U’ dönüş yaparak Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yıldız Tabya Caddesi'ne yöneliyorlardı. Yapılan bu ‘U’ dönüşü ile 2 kilometrelik bir yol kat ediliyordu. Öte yandan tünel ile İstanbul’a hizmet veren tünellerin yol uzunluğu, 22 bin 435 kilometreye ulaştı. Tünelin hizmete açılmasının ardından İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken tünel girişinde bir araya gelerek basın mensuplarına açıklama yaptı. “Önemli bir ulaşım aksını oluşturacak” Tünel hakkındaki sorulara ilk olarak İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı yanıt verdi. Tünelin, Alibeyköy bölgesindeki trafiğe önemli ölçüde rahatlama sağlayacağını ifade eden Baraçlı, “Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan arasında önemli bir ulaşım aksını oluşturacak. Uzun bir dönemdir yapılan çalışmalar neticesinde artık kullanıma hazır hale getirdik. Alibeyköy bölgesindeki trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracak önemli bir tünel oldu. Bu tünelle beraber İstanbul’da tünel uzunluğumuz yaklaşık 23 kilometreye çıktı” dedi.

“Komşuluk tüneli” Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da tüneli “Komşuluk tüneli” olarak nitelendirdi. Tünelin kısa olmasına rağmen çok fonksiyonlu bir tünel olduğunu ifade eden Usta, “Tünel belki mesafe olarak küçük ama Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa arasındaki komşuluk tüneli diyebileceğimiz kadar fonksiyonlu bir tünel. Hem trafiği rahatlatan hem de buradan çevre yoluna erişimi kolaylaştıran çok fonksiyonlu bir tünel olduğunu düşünüyorum.Önümüzdeki süreçlerde bölgemize yapılacak olan metro istasyonlarıyla entegrasyonu sağlanacak. Gaziosmanpaşa’dan Eyüpsultan’a erişimi hızlandıran, ekonomik anlamda da hızlı bir ulaşım sağlayan fonksiyona sahip. Bölgemiz açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Tünel, araçların günlük kat ettiği mesafeyi önemli ölçüde azaltırken maddi tasarruf da sağlayacak. Yeni Avusturya Metodu ile yerli kaynaklarla yapılan tünelin tüm işlerinde dünya standartları uygulandı.

