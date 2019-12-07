Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası alan şahıs polis ekiplerince yakalandı

Silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası alan şahıs polis ekiplerince yakalandı

Şahsın adliyeye getirilmesi

Polis Akalan Hapis Cezası Polis Ekipleri 

-adliyeden ve asayişten görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de 4 yıl önce iş yerlerinden silahla yağma suçuna karışan ve yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerinde gece saatlerinde birden fazla iş yerinden silahla yağma suçundan yargılanan S.Ö.(42) adlı şahıs, Kocaeli 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığı davada 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından firari olarak aranan S.Ö., Kocaeli Emniyeti Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezi önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan S.Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı