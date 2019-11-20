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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - KARAMAN

Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - KARAMAN

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Yerdeki boş mermi kovanları Karaman 'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karaman oğlu Mehmet Bey Mahallesi 159. sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Kaygın (47) av tüfeği ile Ümit Şimşek ise (35) bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde inceleme yaptı.

Bıçaklı Kavga Mermi 

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