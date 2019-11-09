Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - İSTANBUL Video
- Olay yerinde oluşturulan güvenlik şeridi - Yerdeki boş kovanlar - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Olayın gerçekleştiği restoran İstanbul 'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla diğeri ise bıçakla yaralandı.Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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