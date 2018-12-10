Silahlı teröristleri yurt dışına kaçıracaktı... 'Para için yaptım' dedi



- Tunceli'de silahlı eylemlere katılan 3 teröristin yurt dışına kaçmasına yardım etmekle suçlanan sanık 'para için yaptım' dedi.

Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Eylül tarihinde Tunceli kırsalında faaliyet gösteren ve daha önce çok sayıda silahlı eylemlerde bulunan MKP/HKO mensubu 3 teröristin Bursa'ya geldiğini ihbar alarak operasyon yaptı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken 10 kişi tutuklandı. Haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu 10 sanık ile tutuksuz sanık, sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar örgütle alakaları olmadığını iddia ederek tahliyelerini istedi. Tutuklu sanıklardan E.S. söz konusu iddialardan haberi olmadığını, arkadaşı olan sanık D.Ö'nün misafirlerini ağırladığını ve bu misafirlerin terörist olduklarını bilmediğini, bilse evine kabul etmeyeceğini ileri sürerek, "Ben herhangi bir terör örgütüne üye değilim. Söz konusu şahıslar arkadaşım olan D.Ö'nün misafirleriydi. D.Ö. bana misafirleri geldiğini ve misafir edip edemeyeceğimi sordu. Ben de gelip kalabileceğini söyledim. Örgüt üyesi olduğunu bilmiyordum. Ayrıca D.Ö'nün de örgüt üyesi olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir ilişkim yok" dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan sanık O.Y. de E.S. ile benzer ifadeler verdi. Üniversite öğrencisi olduğunu, harçlık için bazen sanık D.Ö'nün kafesinde çalıştığını, D.Ö'nün örgütle bir bağlantısı olup olmadığı hakkında bilgisi olmadığını kaydetti.

Örgüt üyesi olduklarını ve yurt dışına kaçmak için D.Ö'nün yardım ettiğini, sonradan öğrendiği sanık M.A'yı tanımadığını, sadece misafir olduğunu bildiğini ve ev arkadaşı C.B.Ş. ile sanığı E.S'nin evine bıraktıklarını kaydeden O.Y. beraatini istedi. Tunceli'den gelen örgüt üyesi sanık M.A'yı misafir eden ve yurt dışına çıkmasına yardımcı olmakla suçlanan sanık D.Ö. da örgüt üyeliği suçunu kabul etmedi. D.Ö. şahıslara para karşılığında yardımcı olacağını ifade ederek, "Benim herhangi bir örgütle bağlantım yok. Söz konusu şahıslara para için yardım ettim. Ben onların yurt dışına çıkmasına yardım edecektim, onlar da bana parasını verecekti. Örgüt mensubu değilim ve olmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyet sanıkların hepsini dinledikten sonra duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı C.B.Ş, G.D. ve C.Ş'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Duruşmaya kısa bir aradan sonra devam eden mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Duruşma savcısının mütalaasına uyan heyet sanıklar E.S., C.B.Ş, G.D. ve E.E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine D.Ö, C.Ş. ve S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer 3 tutuklu zanlının yargılanmasına ise Tunceli'de devam ediliyor Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

