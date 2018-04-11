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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı tehdit güvenlik kameralarına yansıdı - ADIYAMAN

Silahlı tehdit güvenlik kameralarına yansıdı - ADIYAMAN

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelinin gözaltına alınmasından görüntü Adıyaman 'da silahlı tehdit güvenlik kameralarına yansıdıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da husumetli olduğu kişiyi av tüfeği ve tabancayla geldiği kahvehanede tehdit ettiği iddia edilen kişinin görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.İddiaya göre, B.K, elinde pompalı av tüfeğiyle geldiği Yeni Sanayi Mahallesi Bağdere Caddesi'ndeki bir kahvehanede, husumetli olduğu S.B'yi tehdit ederek, olay yerinden ayrıldı.S.B'nin ihbarı üzerine B.K, pazarda baharat sattığı tezgahının başında polis ekiplerince gözaltına alındı.Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan B.K, kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan S.B'yi tehdit ediyor. Kahvehaneden ayrılırken belindeki tabancayı da çıkaran B.K'yi, cadde üzerinde kurulan pazardaki vatandaşlar uzaklaştırıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Kahvehane Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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