Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı soygun girişimi - KARABÜK

Silahlı soygun girişimi - KARABÜK

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelinin gözaltına alınması Karabük 'te silahlı soygun girişimi - Karabük 'te tabancayla bir marketi soymaya çalışan kar maskeli kişi, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi - Olay anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiKARABÜK (AA) - Karabük 'te tabancayla bir marketi soymaya çalışan kar maskeli kişi, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren 4 katlı bir markete giren kar maskeli Hasbi Y, elindeki silahı kasiyerlere doğrultarak para istedi.Kasiyerlerin bunu kabul etmemesi üzerine soyguncu, kendisi uzanarak yazar kasalarda bulunan paraları aldı.Müşterilerin şaşkın bakışları arasında marketten çıkarak kaçmaya çalışan kişiye, market çalışanları müdahale etti.Market çalışanları, elinden silahı alarak etkisiz hale getirdikleri kişiyi, polisi arayarak teslim etti.Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.Olay anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, kar maskeli bir kişinin markete girdiği, önce bir kasaya yöneldiği, bu kasadan para alamayınca sonra bir başkasına gittiği, buradan istediğini alan soyguncunun marketten çıkarak kaçmaya çalıştığı, bu sırada market çalışanlarının soyguncunun üstüne atlayarak etkisiz hale getirmeleri yer alıyor.

Soygun Soygun Girişimi Kamera Silahlı Soygun Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı