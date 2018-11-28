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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı saldırıya uğrayan taksi sürücüsü hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan taksi sürücüsü hayatını kaybetti

Taksicilerden görüntü

Taksi Şoförü Can Güvenliği Silahlı Saldırı Basın Açıklaması Taksi Şoförleri 

-Açıklamaları
-Diğer ve genel detaylar
-Hayatını kaybeden taksicinin fotoğrafı

( İSTANBUL )- Taksiciler, silahlı saldırıya uğrayan meslektaşı için eylem yaptı İSTANBUL

- İstanbul’da Bayrampaşa’da aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu Taksi sürücüsü Nihat Elçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nihat Elçi için meslektaşları hastane önünde eylem yaptı. Bayrampaşa’da dün akşam aracına aldığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nihat Elçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesine alınan Nihat Elçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde toplanan onlarca taksici meslektaşlarına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Korna çalarak hastane önüne gelen taksiciler burada bir süre korna çalarak eylemlerini sürdürdü. Grup daha sonra burada basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “ Önce can güvenliğimiz dedik. Yıllardan beri söylediğimiz bir şey var bizim. Darp ediliyoruz, gasp ediliyoruz, taciz ediliyoruz. Bu işlerin çözümü taksi şoförünün can güvenliğini sağlamak ne panik butonu, ne de çağırma sistemleridir. Bizim can güvenliğimizi yüzde doksan sağlayacak olan kabinli araç. Yıllardan beri devlet bunun çözümünü bulduğu halde 2009 yılında Çalışma ve Maliye Bakanımızın bu yönde beyanları olduğu halde yıllardan beri biz bu meslekte ölüyoruz. Bu meslekte biz yaşlanamıyoruz. Yine bir arkadaşımız Beylikdüzü’nden aldığı yolcu ile Bayrampaşa’ya geliyor. Bayrampaşa’da hiç bir şey yokken, aracın içerisinde kamera, takip sistemi varken kafasına tek kurşunla sıkılıp gasp ediliyor. Her ne olursa olsun biz bu araçların içerisinde güvenle hizmet vermek istiyoruz. Biz emekçi taksi şoförleriyiz. Ekmeğimizi kazanırken ölmek istemiyoruz. Bu kaçıncı sayısını unuttuk” şeklinde konuştu.

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