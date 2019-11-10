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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - KOCAELİ

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - KOCAELİ

- Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak - Emniyet birimlerinin güvenlik şeridi çekmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması - SEKA Devlet Hastanesinden görünümKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Alim Kazancı (34) motosikletiyle evine gittiği sırada Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durdu.Kazancı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.Kafasına mermi isabet eden Kazancı, arkadaşlarının polisi ve sağlık ekiplerini aramasıyla ağır yaralı olarak SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavisi sırasında kalbi duran Kazancı, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Saldırı Kalp Masajı Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Saldırı 

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