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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Silahlı saldırıda öldürülen ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırıda öldürülen ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının kılınması

Eğlence Mekanı Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Şarkıcı Saldırı 

-Cenazenin götürülmesi
-Detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Bodrum'daki bir eğlence mekanında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Hacer Tülü (40), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum’da gittiği bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğrayan ve Ali Ekber Sürensoy ile birlikte hayatını kaybeden şarkıcı Hacer Tülü için İzmir Soğukkuyu Kabristan Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene şarkıcının yakınları ve sevenleri katılırken, sanat camiasından kimsenin bulunmaması da dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Tülü için helallik alındı. Tülü'nün tabutuna arkadaşları eşarp ve sevdiği çiçekleri koydu. Yapılan duanın ardından Hacer Tülü, Soğukkuyu Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Hacer Tülü'nün yakınları ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
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