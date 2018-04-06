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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Silahlı saldırıda öldürülen Armağan'ın amcası 'Bu bir caniliktir' Haberi

Silahlı saldırıda öldürülen Armağan'ın amcası 'Bu bir caniliktir' Haberi

Tokat'ta Arş. Gör. Yasir Armağan'ın baba ocağı

Baba Ocağı Silahlı Saldırı Osmanpaşa Öğretmen Yüksek Lisans 

-Taziye için gelen vatandaşlar
-Yasir Armağan'ın amcası Aslan Armağan, röp.
-fotoğraf

( TOKAT ) Silahlı saldırıda öldürülen Armağan'ın amcası "Bu bir caniliktir" TOKAT

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlesi Yasir Armağan'ın amcası "Bu bir caniliktir" dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın (35) Tokat'ta ki baba ocaklarında hüzün hakim. Tokat merkez Karşıyaka Mahallesinde Yasir Armağan'ın yakınları kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor. Emekli İmam Fahri ile Zennure Armağan çiftinin 4 çocuğundan 2.'si olan Yasir Armağan'ın amcası Aslan Armağan, yaşanan üzücü olayı çarşıda küçük kardeşinden gelen telefonla öğrendiğini söyledi.

Aile olarak yaşadıkları acıyı dile getiren Armağan, "Bu bir caniliktir. Bir kişi değil 4 kişi. Anlatamıyorum, anlatılacak bir durum değil. Yasir, 5 yıldır Eskişehir'de idi. En son bayramda görüşmüştük, telefonla görüşüyorduk. 1 kız 1 oğlan iki çocuğu vardı. Sakin bir yaşamı vardı. Bizde anlamadık neden böyle oldu?" diye konuştu.
İki akademisyen Cumartesi günü toprağa verilecek Öte yandan Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından Tokat'a gönderilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın'ın cenazesinin Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesinin ise Takyeciler caminde cumartesi günü öğle namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi. Olay; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dün meydana gelen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğetim Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan hayatını kaybetmişti. Armağan'ın öz geçmişi 19 Mayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Armağan'ın 2005-2013 yılları arasında matematik öğretmenliği yaptığı, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladığı, 2012 yılında ESOGÜ'de doktora eğitimine başladığı öğrenildi. (Nİ-GF-
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