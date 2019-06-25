Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - DİYARBAKIR

- Olay yerinden detay ve genel görüntülerDiyarbakır'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta Güneş Plaza'da bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı.
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