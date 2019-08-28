- Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

-Tabutların taşınması

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Erhan Yucael ve Yusuf Işıklı son yolculuğuna uğurlandı. Ereğli’de dün iki grup arasındaki silahlı kavga olayında vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Erhan Yucael için askeri tören düzenlendi.

Erhan Yucael'in Türk bayrağına sarılı tabutu ve aynı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Işıklı'nın cenazeleri namazın kılınacağı Ulu Camii'ne getirildi.

Yucael ve Işıklı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, Yucael ve Işıklı'nın aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Erhan Yucael ve Yusuf Işıklı'nın cenazeleri Abitter Mezarlığında defnedildi. Uzman Onbaşı Erhan Yucael'in Ankara'da görev yaptığı ve bir süre nişanlandığı, resmi nikah işlemlerini tamamlamak için izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi. (CK-FBY-FM-

