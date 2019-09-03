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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı Haberi

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı Haberi

Cenazenin çıkışı

Cenaze Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Saldırı 

-Adli Tıp'tan görüntü
-Genel Detay
-Geçilen görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek isimli genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Adli Tıp'tan cenazesi alınan gencin cenazesi Kozlu Mezarlığına gönderildi. Olay, gece saatlerinde Fatih Zeyrek mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Çıkan silahlı kavgada 3 kişinin saldırısı 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek hayatını kaybetmişti. Gencin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Özbek'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.
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