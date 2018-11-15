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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin, 2015'te de saldırıya uğramıştı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin, 2015'te de saldırıya uğramıştı

7 Aralık 2015'te geçilen haberin arşiv görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Baros Silahlı Saldırı Saldırı 


- İstanbul Beşiktaş’ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin, 2015 yılında da Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Beşiktaş Hamidiye Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 22.00 sıralarında silahlı saldırıya uğrayan Crispino Erkek Giyim Mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan iş adamı Ali Rıza Gültekin’in 34 FP 7825 plakalı aracına yönelik 2015 yılında da Beykoz’da silahlı saldırı girişimi olmuştu. Yaşanan saldırıyı Ali Rıza Gültekin, yara almadan atlatmıştı. (MB-
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