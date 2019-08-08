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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı saldırı zanlılarını kiraladıkları otomobil ele verdi - ADANA

Silahlı saldırı zanlılarını kiraladıkları otomobil ele verdi - ADANA

- Adana Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Adana Adalet Sarayı'ndan detay Silahlı saldırı zanlılarını kiraladıkları otomobil ele verdi - Adana 'da silahlı saldırıda 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si kaçtıkları kiralık aracın izi sürülerek yakalandı - Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da silahlı saldırıda 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si kaçtıkları kiralık aracın izi sürülerek yakalandı.Alınan bilgiye göre, Muhammet E. (22), merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaştığı eski kız arkadaşı G.U. ile konuşup buradan birlikte ayrılmak istedi.Bunun üzerine Muhammet E. ile G.U'nun yanındaki arkadaşı Ali D. (29) arasında tartışma çıktı. Daha sonra çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da katıldı.
Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavganın ardından Muhammet E, G.U. ve arkadaşlarıyla olay yerinden ayrılıp yakındaki bir piknik alanına gitti.Durumu haber alan Ali D'nin kardeşi Gökhan D. (24) ve arkadaşı Sergen Ç. (23) ile piknik alanına giderek Muhammet E. ve Vedat E'ye tabancayla ateş edip kaçtığı öne sürüldü.Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kiraladıkları otomobille kaçtığını belirledi.Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin aracı merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bırakıp Mersin'e gittikleri bir süre sonra da Adana 'ya döndükleri tespit edildi.Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan Gökhan D. ve Sergen Ç'yi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Olayın firari zanlısı Ali D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kız Arkadaş Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Firari Zanlı Piknik Alanı 

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