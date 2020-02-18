Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü - KONYA

Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü - KONYA

- Silahlı saldırı - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alması Konya 'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldüKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.Ereğli - Konya kara yolu Kargacı Mahallesi yakınlarında, İshak İlaslan idaresindeki 33 TT 163 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Ramazan Ç. yönetimindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İlaslan'ın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Ramazan Ç. aracını bırakıp, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybeden İshak İlaslan’ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ramazan Ç. ise Taşağıl Mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı.

Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı