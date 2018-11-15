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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı saldırı sonrası yaşanan panik kamerada... Adana’da hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Silahlı saldırı sonrası yaşanan panik kamerada... Adana’da hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Çatışma anının görüntüsü

Kamu Hastanesi Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi 

-Olay yerinden genel görüntüler
-Olay yerindeki boş kovanlardan genel görüntüler
-Saldırıya uğrayan cipin görüntüsü
-Olay yeri polislerinin çalışması
-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Genel ve detay görüntüler
-bir vatandaşın olay anını anlatması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişide yaralandı. Olay, Yüreğir İlçesi’nde bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Büyükgöçer ve Ahmet Büyükgöçer hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ozan ve Ahmet Büyükgöçer ağır yaralanarak sedyeler ile hastaneye taşındı. Olay mahallinde bulunan İsmail İ.’de açılan ateş sonrasında bacağından hafif yaralandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanede çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme polisleri yaptığı çalışmada 21 tane boş kovan buldu. Olayı gerçekleştiren kişiler ise otomobilleriyle hızla olay yerinden kaçtı. Olayın haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. Bir vatandaş ise olay anında kaçarak canını zor kurtardığını belirtti.
(CNK-
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