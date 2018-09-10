Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı saldırı - SAKARYA

Silahlı saldırı - SAKARYA

- Adliyede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinden detaylar Sakarya 'daki silahlı saldırı - Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Taşburun Mahallesi'nde bir markete yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Yunus B'yi öldürdüğü, M.F'yi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.F. ve İ.F'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Akyazı Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken, jandarma ve polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.30 Ağustos'ta, Akyazı İlçesi Taşburun Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan M.F'ye, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi ya da kişilerce iş yeri dışından ateş açılmıştı. Saldırıda yaralanan M.F. ile market sahibi Yunus B, hastaneye kaldırılmış, Yunus B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Alışveriş Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı