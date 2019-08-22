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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - TEKİRDAĞ

Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - TEKİRDAĞ

- Güvenlik kamerası görüntüsü TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Şeyhsinan Mahallesi'nde motosikletle ilerleyen iki kişiden biri, Ali Şeker'e ait iş yerine silahla ateş etti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin önündeki otomobilin bagaj ve lastiklerine mermi isabet ettiğini belirledi.Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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