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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - ANKARA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - ANKARA

- Araçla gelen bir grubun yol kenarında bekleyen kişilere ateş açmasının güvenlik kamerası görüntüsüSilahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Başkentte sokak ortasında gerçekleştirdikleri silahlı saldırıda bir kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan maskeli zanlılar yakalandı - Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Altındağ ilçesinde sokak ortasında gerçekleştirdikleri silahlı saldırıda iki kişiyi yaralayıp bir kişiyi öldüren maskeli şüpheliler gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, Ali Ersoy Mahallesi 85. Sokak'ta iki kişinin yaralandığı ve bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.Bu kapsamda, olayın alacak nedeniyle meydana geldiği, saldırganların asıl hedefinin yaraladıkları B.K. olduğu ancak açılan ateş sonucunda 33 yaşındaki E.G.B'nin öldürüldüğü ve T.A'nın yaralandığı tespit edildi.Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu maskeli saldırganların kimliklerini tespit eden ekipler, zanlılardan E.Ö, İ.E. ve Y.Ç'yi saklandıkları yerde gözaltına aldı. Diğer katil zanlısı ve aynı zamanda uyuşturucu satıcısı T.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - Cinayet Büro dedektiflerinden kaçamadıYakalanmamak için olayın ardından telefon kullanmayan ve şehir değiştiren T.D'nin izine ulaşan ekipler, İstanbul'un Fatih ilçesinde yakaladıkları zanlıyı, Ankara 'ya getirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada saldırganların, olay yerine geldikleri araçtan iner inmez yol kenarında duranların üzerine ateş açma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uyuşturucu Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Katil Zanlısı Saldırı 

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