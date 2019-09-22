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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 3 yaralı - ADANA

Silahlı saldırı: 3 yaralı - ADANA

- Adana 'da silahlı saldırı - 3 yaralı - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Görgü tanığının olayı anlatması Adana 'da silahlı saldırı: 3 yaralı - İş yerinin önünde oturan 3 kişi, kimliği belirsiz şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandıADANA (AA) - Adana 'da bir iş yerinin önünde oturan 3 kişi, kimliği belirsiz şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir güzellik merkezi önünde oturan iş yeri sahibi İsmail Kuşdemir ile çalışanlar Gözde Nur Ala, Caner Köşger ve Berkay Gedik'e, kimliği belirsiz şüpheli pompalı tüfekle bir el ateş açtı.Saldırıda yaralanan Ala, Kuşdemir ve Köşger, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Saldırıdan yara almadan kurtulan Gedik, iş yerinin önünde oturdukları sırada bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiğini, iş yerine kaçtıklarını anlattı.

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Pompalı Tüfek Saldırı 

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