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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 3 ölü (2) - ADANA Haberi

Silahlı saldırı: 3 ölü (2) - ADANA Haberi

- Çelik yelek giydirilen zanlının Adli Tıp birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi Adana 'da silahlı saldırı: 3 ölüADANA (AA) - Adana 'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta birlikte oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Develi ve Şahinoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.Öte yandan olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Emniyet güçleri, saldırganlardan kimliğini belirlediği G.D.T'yi otomobille kaçmak isterken yakaladı.Polis, her iki saldırının da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis Aracı Silahlı Saldırı Çay Ocağı Elektrikli Bisiklet Saldırı 

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