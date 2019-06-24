Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 2 yaralı - MALATYA Video

Silahlı saldırı: 2 yaralı - MALATYA Video

- Olay yerinden görüntü - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntüMALATYA (AA) - Malatya 'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde yolda yürüyen Zehra A. (16) ve Makbule A'ya (19) bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan iki kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından araçla kaçan ve kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bild Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı