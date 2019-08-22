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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 2 yaralı - ADANA

Silahlı saldırı: 2 yaralı - ADANA

- Seyhan Devlet Hastanesi - Yaralının hastaneye getirilmesi - Genelev çıkışındaki olay yeri - Emniyet birimlerinin delil toplaması Adana 'da silahlı saldırı: 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'da, genelev çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kadın ve erkek yaralandı.Merkez Seyhan ilçesinde bulunan genelevde çalıştığı öğrenilen G.G'ye (46), eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ile akrabası A.Ç. iş çıkışı silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda G.G. ve yanında bulunan N.A. yaralandı, şüpheliler kaçtı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliler R.Ç. ve A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Eski Sevgili Silahlı Saldırı Genelev Saldırı 

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