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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 yaralı - KARAMAN Haberi

Silahlı saldırı: 1 yaralı - KARAMAN Haberi

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü - Polis ekiplerinin inceleme görüntüsü - Olay yerinden görüntü Karaman 'da silahlı saldırı: 1 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Necati Y. daha önceden aralarında husumet bulunan kuzeni Recep Y'ye Hamidiye Mahallesi 636. Sokak üzerinde pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.Tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Recep Y. sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, şüpheli Necati Y. için arama çalışması başlattı.

Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

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