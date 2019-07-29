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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 yaralı - DİYARBAKIR

Silahlı saldırı: 1 yaralı - DİYARBAKIR

- Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinden görüntüler - Güvenlik önlemleri Diyarbakır 'da silahlı saldırı: 1 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.İddiaya göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde, M.N (45) ile kimlikleri henüz bilinmeyen iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.N, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.M.N, 112 Acil Servis ekiplerince Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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