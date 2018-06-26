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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 ölü - UŞAK Video

Silahlı saldırı: 1 ölü - UŞAK Video

- Olay yerindeki kalabalık - Olayda vurulan kişinin sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmasıUŞAK (AA) - Uşak 'ta tabancayla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'nde yürüyen Ali Can Şahin (20), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.Saldırgan siyah renkli bir ciple olay yerinden uzaklaştı.Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Hastane Kamera Kalaba Alabalık Sağlık Ekipleri 

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