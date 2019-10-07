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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 ölü - KAHRAMANMARAŞ

Silahlı saldırı: 1 ölü - KAHRAMANMARAŞ

- Olay yeri - Güvenlik önlemleri - Polisin olay yeri incelemesi Kahramanmaraş 'ta silahlı saldırı: 1 ölüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde durakta otobüs beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki durakta otobüs bekleyen Şener Barut'a yanından geçen bir araçtan silahla ateş edildi.Ağır yaralanan Barut, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Barut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, olayın ardından Göksun ilçesi istikametine kaçan otomobil içindeki zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Bu arada, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın durakta bekleyen kişinin önünde durma, daha sonra durakta bekleyen kişinin yere düşme anı yer aldı.Öte yandan saldırının, 23 Temmuz 2019'da Göksun ilçesi Keklikoluk Mahalle Muhtarı Hasan Kandil'in öldürülmesi olayıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme Kamera Silahlı Saldırı Saldırı 

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