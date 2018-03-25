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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 ölü - ESKİŞEHİR İzle

Silahlı saldırı: 1 ölü - ESKİŞEHİR İzle

- Olay yerinden görüntü - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Ambulansın gidişi Eskişehir 'de silahlı saldırı: 1 ölü - Evinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokağı'ndaki bir evde yaşayan Orhan Çelik (43), otomobilini park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme Akalan Silahlı Saldırı Katil Zanlısı Saldırı 

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