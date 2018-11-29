Silahlı saldırı: 1 ölü - BURSA

- Şüphelinin emniyete getirilmesiGÜNCELLEME - Bursa 'da silahlı saldırı: 1 ölü - Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybettiGÖZALTI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesi'nde A.K. (71), Mehmet Karcı'ya tabancayla 3 el ateş etti.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Karcı'yı, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Karcı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan A.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.