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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - KONYA

Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - KONYA

- Olay yerinden görüntü - Olay yerinden ambulansın ayrılması - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Evden görüntü - Zanlının emniyetten çıkarılışı Konya 'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen öldü, annesi ve kız kardeşi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen hayatını kaybetti, annesi ve kız kardeşi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Muzzaffer C, evlerine gittiği komşularının zilini çaldı.Muzaffer C, kapıyı açan Hacer S. (51) ile içerideki kızları Şeyma S. (25) ve Tuğba S'yi (18) tabancayla vurdu.Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma S, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi Hacer S. ile kız kardeşi Tuğba S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Katil zanlısı, suç aleti silahla polis merkezine teslim oldu.Muzaffer C'nin, Şeyma S'ye duygusal yakınlık hissettiği ancak karşılık bulamadığı öne sürüldü.

Polis Merkezi Silahlı Saldırı Kadın Öğretmen Ağır Yaralı Kız Kardeş 

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