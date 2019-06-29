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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı - EDİRNE

Silahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı - EDİRNE

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin inceleme yapmasıSilahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de av tüfeğiyle ateş ettiği kişiyi yaralayan saldırgan, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, T.O. av tüfeğiyle K.U'ya ateş etti.Yaralanan K.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli T.O. ise olay yerinden kaçtı.Bu sırada elinde av tüfeğiyle koşan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, T.O'yu kısa süre sonra Ekmekçizade Kervansarayı yakınında elindeki av tüfeğiyle yakaladı.

Polis Hastane Bild Akalan Sağlık Ekipleri 

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