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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Silahlı otomobil tamiratı kavgası: 1 yaralı

Silahlı otomobil tamiratı kavgası: 1 yaralı

İş yeri detay

-Polis detay
-Şüpheli detay
-vurulan kişinin aracı detay
-detay
-ulaşım: sistemden geçildi

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da aralarında otomobil tamiratı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak üzerindeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında otomobil tamiratı yüzünden husumet bulunan iş yeri sahibi E.K, ile V.B tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K av tüfeği ile havaya ateş etti. Seken saçmalar sonucu V.B, ellinden yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan V.B, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (İA-
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