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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kuvvetler personeli selde mahsur kalan vatandaşları böyle kurtardı

Silahlı kuvvetler personeli selde mahsur kalan vatandaşları böyle kurtardı

GÖRÜNTÜLER Whatsaap grubunda

(SAMSUN)- MSB: “Silahlı Kuvvetlerimize ait Arama Kurtarma Helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir.” SAMSUN

Sağanak Yağış Bild 


- Samsun’un Terme ilçesinde sağanak yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları sonucunda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı 23- 24 Ağustos tarihlerinde Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen su taşkınlarında mahsur kalan 17 kişiyi Silahlı Kuvvetlere ait Arama Kurtarma Helikopteriyle bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait Arama Kurtarma Helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir.” (MKM-
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