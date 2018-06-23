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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı - BURSA

Silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı - BURSA

- Şüphelilerin adliyeye sevki Bursa 'daki silahlı kavga - Yıldırım ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesindeki silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlattı.Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen F.E. (27), T.D. (33), Y.K. (28), T.G. (42), Y.G. (23), B.Ö. (45), M.B. (30), A.T. (29) ve F.E'yi (31) gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OlayYavuzselim Mahallesi'nde 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşarak uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi ile bazı vatandaşlar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çok sayıda mahalleli sokağa çıkarak zanlıların aracına taş ve sopa fırlatmıştı. Şüphelilerin tabancalarla etrafa rastgele ateş açması sonucu mahalle sakinlerinden Sevda D. ile Zübeyde Ş. ağır yaralanmıştı.Zanlılar olay yerinden kaçmış, yaralılardan Sevda D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hastane Uyuşturucu Silahlı Kavga 

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