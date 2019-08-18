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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - KOCAELİ

Silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - KOCAELİ

- Asayiş Şube Müdürlüğünden genel görüntüler - Şüphelilerin çıkarılışıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde galericinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İzmit Oto Galericiler Sitesi'nde önceki gün işletmeci Y.S'nin (38) tabancayla ayağından yaralanmasına ilişkin aranan eski müşterisi M.S.A. (39) ile arkadaşı E.A. (31), polis ekiplerince Bağçeşme Mahallesi'nde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.İzmit Oto Galericiler Sitesi'nde önceki gün işletmeci Y.S. ile eski müşterisi M.S.A. arasında alacak meselesinden kavga çıkmış, M.S.A'nın arkadaşı E.A. tarafından ayağından tabancayla vurulan Y.S, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

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